Беллу Хадид застали за поцелуями с новым возлюбленным

Папарацци застали американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид за поцелуями с новым возлюбленным. Об этом сообщает портал TMZ.

27-летняя манекенщица была замечена в компании известного тренера по конному спорту Адана Бануэлоса. Звездная пара прогуливалась по улицам города Форт-Уэрта, расположенном в штате Техас.

По словам анонимных инсайдеров, Хадид и Бануэлос выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств на публике. Кроме того, они посетили несколько магазинов.

В сентябре Беллу Хадид заметили на публике после длительной реабилитации из-за обострения тяжелой болезни Лайма. Тогда папарацци запечатлели знаменитость на улицах Нью-Йорка вместе с младшим братом Анваром.