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11:47, 18 сентября 2023Ценности

Беллу Хадид заметили на публике после реабилитации из-за тяжелой болезни

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид заметили на публике после длительной реабилитации из-за обострения тяжелой болезни Лайма. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость на улицах Нью-Йорка вместе с младшим братом Анваром. Манекенщица была одета в белый наряд, который состоял из укороченных брюк, майки и полосатого блейзера. В качестве обуви она выбрала балетки, а в руках держала кружку. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и ободок, убиравший волосы от лица.

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На размещенных в сети кадрах видно, что от макияжа Хадид отказалась. Среди прочего она взяла с собой сумку бордового цвета.

В августе сообщалось, что Белла Хадид вернулась к работе после прохождения лечения из-за обострения тяжелой болезни Лайма. При этом ее внешний вид встревожил фанатов. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу инфлюэнсерши.

Болезнь Лайма была диагностирована у Беллы Хадид в 2012 году. В апреле она призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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    Майя Пономаренко
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