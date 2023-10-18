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16:21, 18 октября 2023Ценности

Блогерша назвала устаревшие тренды в одежде на осень

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Блогерша с никнеймом level_blue из Германии назвала устаревшие к осени 2023 года тренды в одежде и обуви. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 485 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала отказаться от белых кроссовок и кед Converse, включая современные модели на массивной подошве. В качестве альтернативы она посоветовала подобрать ботинки.

В то же время автор видео призвала исключить из гардероба вещи оранжевого цвета. «Сейчас осень. Листья желтеют. Вы любите тыквы, это понятно. Но это утрированные и устаревшие образы, которые не придадут вам элегантности и стиля», — заявила юзерша.

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Также она внесла в этот список объемные клетчатые шарфы, платья-свитеры и сочетание узких джинсов с ботильонами.

Ранее в октябре стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам устаревшую осеннюю обувь. По словам эксперта, свою актуальность утратили модели с острым носом, на высокой платформе и с декоративными элементами в виде кристаллов и блесток.

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    Алина Гостева
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