Россиянкам назвали устаревшую осеннюю обувь

Стилистка Ксения Болилая назвала осеннюю обувь с острым носом устаревшей

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам устаревшую осеннюю обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, свою актуальность потеряли варианты с острым носом, на высокой платформе и с декоративными элементами в виде кристаллов и блесток. «Одним из трендов осени 2023 года является округлый и широкий носок и более низкие и структурированные подошвы. Высокие платформы могут быть менее практичными и менее универсальными для разных стилей одежды», — рассказала Болилая.

Вдобавок специалистка отметила, что перестали быть трендовыми сапоги со складками на голенище. В связи с этим собеседница издания посоветовала вместо них выбирать классические модели.

Ранее стилистка и дизайнер Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета в осенней одежде. По мнению эксперта, белые и молочные оттенки делают образы более воздушными и нежными. Кроме того, специалистка посоветовала присмотреться к коричневым тонам.