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18:42, 3 октября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самые модные цвета в осенней одежде

Стилистка Лилия Фаттахова назвала молочный цвет самым модным в осенней одежде

Фото: Maria / Unsplash

Стилистка и дизайнер Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета в осенней одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

По мнению эксперта, белые и молочные оттенки делают образы более воздушными и нежными. Кроме того, специалистка посоветовала присмотреться к коричневым тонам. «Выбор коричневых оттенков очень богат: от карамельного и кремового до насыщенного коньячного. Обратите внимание на трикотажные платья, шелковые юбки миди, силуэтные пальто были представлены в этих оттенках. Благородный коричневый идеально сочетается с голубым и белым», — объяснила она.

В настоящем сезоне также стоит обратить внимание на зеленый цвет. При этом Фаттахова настоятельно порекомендовала добавить к образам, в которых задействован упомянутый тон, металлический акцент в виде ювелирных украшений, верхней одежды или аксессуаров, например, шелкового платка.

В сентябре российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные модные тренды осени 2023 года. По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки.

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    Мария Винар
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