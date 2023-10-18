Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 18 октября 2023Ценности

Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

Кадр: @purdyandfigg / TikTok

Блогерши Парди Рубин и Шарлотта Фигг, владеющие компанией по продаже чистящих средств, раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующая публикация появилась на их странице в TikTok.

Специалистки посоветовали положить в сушильную машину чистое полотенце. По их словам, данное изделие способствует быстрому избавлению одежды от влаги.

Подписчики удивились такому методу и поблагодарили экспертов в комментариях под роликом. «Хочу это попробовать!», «Спасибо! Это действительно экономит время», «Моя жизнь больше не будет прежней», — высказывались они.

В марте блогерша Софи назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. Чтобы справиться с проблемой, необходимо убедиться, что стиральная машина не сильно загружена.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

    В российском сервисе для знакомств появился уникальный раздел

    Подростков задержали за массовые драки с российскими школьниками

    Бензема обвинили в связи с террористами

    Иран призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

    Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних

    Названо количество пользователей Windows 11

    Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

    Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

    Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости