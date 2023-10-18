Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерши Парди Рубин и Шарлотта Фигг, владеющие компанией по продаже чистящих средств, раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующая публикация появилась на их странице в TikTok.

Специалистки посоветовали положить в сушильную машину чистое полотенце. По их словам, данное изделие способствует быстрому избавлению одежды от влаги.

Подписчики удивились такому методу и поблагодарили экспертов в комментариях под роликом. «Хочу это попробовать!», «Спасибо! Это действительно экономит время», «Моя жизнь больше не будет прежней», — высказывались они.

В марте блогерша Софи назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. Чтобы справиться с проблемой, необходимо убедиться, что стиральная машина не сильно загружена.