Беспилотник сбили в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По словам представителя властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Вооруженными силами Украины. По его словам, под обстрел попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Там в частном домовладении посечены фасад, кровля и забор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.