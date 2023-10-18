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20:37, 18 октября 2023Россия

Беспилотник сбили в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По словам представителя властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Вооруженными силами Украины. По его словам, под обстрел попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Там в частном домовладении посечены фасад, кровля и забор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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