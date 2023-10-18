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17:51, 18 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Дроновка

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — написал губернатор. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

По данным Гладкова, в частном домовладении посечены фасад, кровля и забор. На месте случившегося работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка, повредив линию электропередачи. Несколько поселков остались без света.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Оружие России
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