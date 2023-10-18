Супруга Уилла Смита поделилась подробностями о сексуальной жизни с мужем

Актриса Джада Пинкетт-Смит рассказала об их с Уиллом Смитом секс-комнате

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит поделилась подробностями о сексуальной жизни с мужем — голливудским актером Уиллом Смитом. Об этом пишет Page Six со ссылкой на новую автобиографию артистки.

В своей книге Worthy (англ. «Достойная») жена звезды «Людей в черном» написала, что в свое время обустроила в доме специальную секс-комнату для нее и супруга. Так, пара могла проводить время наедине во времена, когда их дети были еще маленькими и часто приходили к ним в спальную.

«Чтобы отвоевать личное пространство, я даже построила отдельное, красивое любовное гнездо для нас, двух взрослых, в нашей спальне, с куполообразным потолком, полным мерцающих звезд», — рассказала Пинкетт-Смит. Она добавила, что со временем дети захватили это пространство. Однако спустя некоторое время сын и дочь окончательно начали спать в своих комнатах.

Ранее Джада Пинкетт-Смит заявила, что не живет со своим мужем, актером Уиллом Смитом, уже семь лет. По словам Пинкетт-Смит, они с супругом расстались еще в 2016 году, однако все еще пытаются спасти отношения.