Бывший вагнеровец вернулся с СВО и зарезал бабушку-инвалида из-за денег

161.ru: в Ростовской области бывший вагнеровец вернулся с СВО и зарезал бабушку

В поселке Сидорово-Кадамовском города Шахты Ростовской области бывший боец ЧВК «Вагнер» вернулся со специальной военной операции (СВО) и зарезал бабушку-инвалида из-за денег. Об этом сообщил региональный портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника издания, мужчина приехал из зоны боевых действий два месяца назад. Ему не удалось найти за это время работу, поэтому он начал требовать наличные с пожилой родственницы.

«Женщина — инвалид-колясочник — отказалась назвать место хранения. (...) В момент преступления мужчина был трезв», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Пожилую женщину медикам спасти не удалось, экс-вагнеровца удалось задержать.

Официальных комментариев по факту случившегося от ростовских следователей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Аткарске Саратовской области толпа у бара избила бойца из ЧВК «Вагнер» и его брата.

После конфликта уроженцы Закавказья пытались прорваться в медучреждение, где находились пострадавшие, и продолжить побоище.