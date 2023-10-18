Мужчина опубликовал видео с кражей его посылки и рассмешил пользователей сети

Мужчина опубликовал на Reddit видео с кражей его посылки и рассмешил пользователей сети. Он показал, что для кражи неизвестный спрятался в дорожной оградительной тумбе, чтобы его личность не была раскрыта.

«Вот как украли мою посылку от Amazon», — подписал пост автор. В ролике видно, как неизвестный залез внутрь дорожной оградительной тумбы, переместился к крыльцу владельца дома и забрал посылку, спрятав ее внутрь пластиковой конструкции.

Многих пользователей позабавил необычной способ кражи посылки. «Безопасность превыше всего. Он не хотел, чтобы его сбила машина во время кражи», — пошутил один из комментаторов под постом. «Если бы мою посылку так весело украли, я бы даже не разозлился», «Это ужасно, гениально и смешно одновременно», — написали другие пользователи.

Ранее ведущий популярного шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Бен Томпсон рассмешил зрителей своей реакцией на видеоролик со змеей. Он читал текст новости о пресмыкающемся, закрывая лицо руками. Такое поведение он объяснил тем, что очень боится змей.