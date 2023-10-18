Дачникам посоветовали скорее обрезать растения

«Известия»: обрезку растений нужно провести до наступления холодов

Обрезку растений нужно провести до наступления холодов. Скорее избавиться от лишних ветвей владельцам дачных участков посоветовал ландшафтный дизайнер Илья Васецкий, передают «Известия».

Убрать следует слишком длинные ветви с большим количеством листвы и плодов. По словам эксперта, из-за них дерево может не выдержать нагрузки и сломаться. «Обрезать растения следует до начала заморозков, пока температура за окном не опустилась до минус 10 градусов», — подчеркнул Васецкий.

Дизайнер также призвал дачников очистить растения от мха, лишайника и старой коры — в них часто распространяются вредные бактерии. Кроме того, перед началом зимы стоит побелить и опрыскать деревья. Краска станет защитой как от перепада температур, так и от грызунов. Также важно избавиться от опавшей листвы на участке и укрыть растения.

Ранее владельцам загородных участков порекомендовали обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью. Таким способом можно защитить растения от грызунов в холодное время года.