Дачников призвали срочно обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью

Агроном Коврижных: для защиты от грызунов обмотайте деревья ветошью

Владельцев дачных участков призвали срочно обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, в холодное время года мыши и зайцы могут погрызть саженцы плодовых культур. Для того, чтобы защитить деревья осенью и зимой, она предложила взять ветошь, пропитать ее дегтем и обмотать стволы деревьев.

Другой способ решить эту проблему — побелить стволы деревьев, добавив в известь медный купорос, после чего привязать к стволу ветки полыни, чтобы создать «укрытие». Наконец, специалист порекомендовала дачникам раздобыть еловый лапник и привязать ветки к стволам саженцев таким образом, чтобы иголки смотрели вниз. В заключение она отметила, что любую защиту от грызунов необходимо устанавливать на высоту, равную не менее половины глубины снежных сугробов.

В октябре Коврижных предупредила дачников об опасностях сжигания травы на участке осенью.