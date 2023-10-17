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19:46, 17 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью

Агроном Коврижных: для защиты от грызунов обмотайте деревья ветошью

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Владельцев дачных участков призвали срочно обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, в холодное время года мыши и зайцы могут погрызть саженцы плодовых культур. Для того, чтобы защитить деревья осенью и зимой, она предложила взять ветошь, пропитать ее дегтем и обмотать стволы деревьев.

Другой способ решить эту проблему — побелить стволы деревьев, добавив в известь медный купорос, после чего привязать к стволу ветки полыни, чтобы создать «укрытие». Наконец, специалист порекомендовала дачникам раздобыть еловый лапник и привязать ветки к стволам саженцев таким образом, чтобы иголки смотрели вниз. В заключение она отметила, что любую защиту от грызунов необходимо устанавливать на высоту, равную не менее половины глубины снежных сугробов.

В октябре Коврижных предупредила дачников об опасностях сжигания травы на участке осенью.

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    Полина Кислицына
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