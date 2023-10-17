Дачников предупредили об опасностях сжигания травы на участке осенью

Агроном Коврижных: сжигание травы осенью обедняет почву

Агроном Анастасия Коврижных предупредила владельцев дач, что сжигание лишней травы на участке осенью нанесет вред почве и может представлять опасность для жизни. Ее слова приводят «БелНовости».

Специалист подчеркнула, что от осенних работ зависит урожай следующего года. Однако некоторые популярные работы, в частности сжигание сухой травы ради борьбы с сорняками, в действительности приносят больше вреда, чем пользы. По словам Коврижных, если сжечь сорные растения осенью, то весной они появятся вновь, при этом огонь обеднит почву и уничтожит полезные микроорганизмы в верхнем слое. Помимо этого, такой процесс значительно повышает риск пожара, так как огонь может перекинуться на другие растения. Вместо сжигания сорняков осенью эксперт рекомендовала удалить их вручную и посеять на их месте сидераты — это позволит остановить рост нежелательных растений и обогатить грунт полезными микроэлементами.

В октябре Коврижных призвала дачников срочно внести удобрения в почву.