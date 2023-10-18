Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе с инвалидами

Пользователи Reddit, которым доводилось заниматься сексом с инвалидами, поделились воспоминаниями. Свои истории они публиковали в разделе AskReddit.

Девушка с ником PatientFuel3487 рассказала о знакомстве с незрячим парнем.

На первом курсе у меня был секс со слепым. Исключительно привлекательный, веселый, отличный парень. Такого страстного секса у меня больше не было. Из-за отсутствия зрения он использовал в спальне все остальные органы чувств. Потом он уехал за границу, и мы сошлись на том, что из отношений на расстоянии ничего не выйдет. Но я его никогда не забуду. С ним я впервые испытала настоящий оргазм PatientFuel3487

Мужчина с ником emanon691 встречался с девушкой, которую парализовало ниже пояса после автокатастрофы. Ей, по его словам, нравился оральный секс и массаж спины. В конце концов им пришлось расстаться из-за переезда. «Она была самым крутым человеком, которого я знал», — пишет emanon691.

Пользовательница baconandpotates была знакома с парнем, страдавшим от мышечной дистрофии и передвигавшимся на инвалидной коляске.

Мне приходилось быть сверху, потому что ему не хватало сил, чтобы двигаться. Я была его первым сексуальным партнером. Это было весело, и после секса он всегда был очень благодарен и рад. Он любил флиртовать и отлично целовался. Потом отношения закончились, но мы остались друзьями. Когда ему было 28 лет, он умер. Мне до сих пор его не хватает baconandpotates

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили о секс-приключениях, которые считают стыдными и не могут забыть. Один из комментаторов, в частности, рассказал, что однажды встретил в дейтинговом приложении бывшую учительницу.

