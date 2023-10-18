Ведущая «Дома-2» раскрыла влияние проекта на ее жизнь

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскрыла влияние проекта на ее жизнь. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она предположила, что получила скандальную репутацию из-за ведения передачи.

«Меня всегда называли скандальной телеведущей», — высказалась Бородина. Скандальную репутацию она объяснила тем, что всегда отвечала обидчикам. По словам ведущей, она умеет ставить людей на место и не давать себя в обиду.

Бородина также предположила, что на ее репутацию могла повлиять работа ведущей в «Доме-2». «Я долгое время вела скандальные реалити-шоу, несмотря на то, что я была ведущей и никакого отношения никогда не имела к участникам, не была участницей проекта, все равно моя энергетика, может быть, мой вспыльчивый характер, темперамент давали людям повод называть меня скандальной», — объяснила она.

При этом телеведущая отметила, что никогда не придумывала скандалы. «Все мои истории были связаны либо с моей профессией, либо с моей личной жизнью, которая очень всегда интересовала всех и вся», — заключила она.

Ранее ведущая «Дома-2» назвала единственное условие ухода из проекта. Бородина заявила, что покинет передачу только в том случае, если ей снизят зарплату.

Бородина ведет «Дом-2» с момента запуска проекта, который состоялся в 2004 году. В соцсетях неоднократно появлялись слухи, что она решила отказаться от работы над передачей. Однако ведущая опровергала эту информацию.