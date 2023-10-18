Россиянка завела 20 собак и попала под суд

В Нижнем Тагиле жильцы дома подали в суд на соседку с 20 собаками

Жительница многоквартирного дома в Нижнем Тагиле за четыре года приютила 20 собак. Однако из-за сердоболия женщины соседям все это время приходилось мириться с вонью и собачьими экскрементами в подъезде, сообщает портал TagilCity.ru.

Женщина спасала бездомных кошек и помогала с передержкой собак волонтерам. По словам соседей, собакам была отведена переделанная ванная комната, несколько питомцев жили в клетке-вольере. Зооволонтеры рассказали, что в квартире отсутствует унитаз, а от постоянной пыли и грязи в доме кошки страдали от конъюнктивита.

Жалобам соседей тагильчанка не внимала, и жильцы стали выражать недовольство все более агрессивно. Хозяйке животных сломали замок от входной двери, заливали его клеем, всыпали хлорку. На двери квартиры всегда были заметны следы от ботинок. Один сосед, прежде служивший в Чечне, угрожал перестрелять всех собак, которых приютила россиянка.

На вызов жителей дома приезжала полиция, но в квартиру войти не решилась из-за стойкого запаха испражнений. В жилищной инспекции, центре защиты животных и Заксобрании жильцам рекомендовали обращаться в суд. То же самое слышал и владелец магазина, над которым располагается квартира с десятками собак. Он писал в прокуратуру и администрацию, а горжилинспекция переадресовала его обращение в отдел ветеринарии Свердловской области. В итоге неравнодушная к бездомным животным тагильчанка попала в суд.

По закону с марта 2023 года хозяин жилья может лишиться права собственности за нарушение санитарных зон и использование помещения не по назначению. В октябре районный суд постановил убрать животных из квартиры и провести дезинфекцию до 4 декабря 2023 года. Тагильчанке также запретили держать в квартире более трех животных. В противном случае питомцев изымут, а квартиру опечатают. С оставшимися собаками обещала помочь группа помощи бездомным животным.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске, женщина в течение семи лет держала в квартире и на придомовой территории 44 собаки. Жилье находилось в антисанитарных условиях, а животные были истощены. Питомцы не получали ветеринарную помощь, поэтому 18 псам выжить не удалось.