Екатерина Варнава показала изменения во внешности

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фанатам изменения во внешности на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа и с точечно нанесенным на кожу кремом. При этом знаменитость заявила, что у нее вновь появились пухлые щеки и прыщи.

Пользователи сети высказались о трансформации 38-летней звезды в комментариях. «Скулы сделала?», «Филлеры?», «Вы красотка, не надо в себе ничего менять», «Красивая, только не переборщи с уколами», «Какая вы прекрасная», — заявили юзеры.

Ранее в октябре советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости. На размещенном кадре звезда предстала вместе с подругой во время отдыха на море. Она позировала в светло-голубом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с заниженной талией.