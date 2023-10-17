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10:17, 17 октября 2023Ценности

Ирина Безрукова показала фигуру в бикини на фото времен своей молодости

Фото: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре звезда предстала вместе с подругой во время отдыха на море. Она позировала в светло-голубом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с заниженной талией. Артистка отметила, что сшила комплект самостоятельно, использовав недорогую ткань и шляпную резинку.

Также на снимке у знаменитости была стрижка каре, а образ она дополнила массивными серьгами-подвесками. «На этом фото я студентка первого курса театрального», — подписала 58-летняя актриса.

Ранее в октябре британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. 58-летняя знаменитость снялась в белом купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутое тело. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки и пляжный халат, оформленный кружевами.

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    Карина Черных
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