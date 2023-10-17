58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она снялась в белом купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутое тело. При этом ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и пляжный халат, оформленный кружевами.

Поклонники удивились моложавой внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. «Какая красивая женщина», «Выглядишь фантастически», «Самая шикарная», «Что может быть прекраснее, чем смотреть на тебя», «Нестареющая красота», — высказывались они.

В августе Элизабет Херли попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Так, манекенщица прогулялась по городу Сен-Тропе в прозрачном вязаном платье цвета хаки с вырезом на груди, надетом поверх бикини. Среди прочего она надела соломенную шляпу, а в руках она держала розовую сумку люксового бренда Gucci с монограммой марки.