Экономике Европы пообещали проблемы из-за отказа от нефти и газа

Глава GSBN Чен: декарбонизация судоходства будет способствовать инфляции в ЕС

Введение налога на выбросы парниковых газов в судоходной отрасли будет способствовать ускорению инфляции в странах Евросоюза и на глобальном уровне. Об этом заявил генеральный директор консорциума мировых перевозчиков Global Shipping Business Network (GSBN) Бертран Чен. Его слова приводит CNBC.

Налог на выбросы парниковых газов для представителей судоходной отрасли в ЕС будет введен с 2024 года. После его вступления в силу ценовое давление в регионе будет усиливаться «без вопросов», уточнил Чен. Это будет обусловлено растущими затратами перевозчиков на фоне необходимости перехода на альтернативные виды топлива, включая метанол, стоимость которого из-за ограниченности предложения превышает цены на традиционные источники энергии вроде нефти или газа.

В результате «зеленой» трансформации мирового судоходства в минусе окажутся рядовые потребители, так как себестоимость перевозок при таком раскладе резко вырастет. «Это (введение углеродного налога — прим. «Ленты.ру») повлияет на всех потребителей. Так что, я думаю, это просто компромисс, с которым людям придется смириться», — заключил Чен.

В настоящее время система торговли выбросами ЕС (ETS) охватывает ряд отраслей, включая горнодобывающую промышленность и авиацию. С 2024 года она распространится на представителей судоходства. Начиная со следующего года крупные суда, заходящие в европейские порты, будут платить за выбросы углекислого газа. Во избежание подобных сборов их владельцы должны будут предоставить доказательства мер по декарбонизации.

Регламент трансграничного углеродного регулирования (ТУР) входит в европейскую климатическую программу Fit for 55 и нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по отношению к значению 1990-го. ТУР предусматривает поэтапную отмену бесплатных квот системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), что будет сопровождаться увеличением тарифного бремени на импортируемую в регион продукцию.

Для определения итогового размера углеродного налога задействуют Механизм регулирования углеродной границы (СВАМ). Согласно его основным положениям, импортеры будут обязаны приобретать новый тип сертификата о загрязнении окружающей среды, который покажет выбросы углерода в соответствии с ценами в EU ETS. В конце 2021 года ирландский дипломат Эмма Тобин предупреждала о рисках удорожания поставок электроэнергии из-за обложения подобным налогом сектора производства электричества.