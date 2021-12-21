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Европу попросили освободить Великобританию от нового налога

Bloomberg: Ирландия потребовала освобождения Великобритании от нового налога

Фото: Mike Finn-Kelcey / Reuters

Ирландия потребовала освободить Великобританию от налога на выбросы углекислого газа и предупредила Европейский союз, что предложенная мера может нанести ущерб рынку электроэнергии страны и торговым отношениям после Брексита, сообщает Bloomberg.

Ирландский дипломат Эмма Тобин заявила министрам окружающей среды ЕС, что Великобританию нужно освободить от налогообложения некоторых углеродоемких товаров, импортируемых в блок. Электроэнергия поступает в Ирландию через системы Северной Ирландии и Великобритании. Сектор производства электричества облагается новым налогом, а значит Великобритания будет вынуждена уплачивать его, потому что она поставляет энергию в Ирландию, страну-члена ЕС.

«Необходимо согласовать режимы ценообразования на углерод в Великобритании и возможность внести ее в белый список», — попросила Тобин.

CBAM (Механизм регулирования углеродной границы) провоцирует энергетический конфликт между Великобританией и Ирландией. Великобритания угрожает приостановить некоторые обязательства по соглашению о брексит.

Согласно системе CBAM, импортеры будут обязаны приобретать новый тип сертификата о загрязнении окружающей среды, который покажет выбросы углерода в соответствии с ценами в Системе торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS). Пошлину можно частично отменить, если в стране, где были произведены товары, уже уплачен углеродный сбор. Великобритания продемонстрировала, что готова объединить свою систему и систему ЕС, что позволит внести Великобританию в «белый список», однако найти соглашения страны пока наверняка не смогут.

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Ирландия опасается, что без подключения Великобритании к системе CBAM Лондон захочет пересмотреть свои энергетические отношения с Дублином, который не имеет прямого энергетического выхода в страны Евросоюза. Единственный прямой интерконнектор между Ирландией и странами ЕС заработает только в 2027 году — через год после запуска системы углеродных налогов. Таким образом Ирландия рискует оказаться в прямой зависимости от британских поставок электричества. «Мы опасаемся торговых конфликтов в связи с новым налоговым режимом», — подытожила дипломат.

ЕС разработал систему CBAM, чтобы обязать бизнес и целые государства платить за производимые ими углеродные выбросы, провоцируя таким образом внедрение экологически чистого производства. Механизм будет распространен на все наиболее «грязные отрасли», за что неоднократно подвергался критике со стороны России и Китая, страны настаивают, что введение налогов на «грязные товары» — это нечестная конкуренция и грозят спорами в Всемирной торговой организации (ВТО). Для России введение подобной системы может обернуться многомиллиардными потерями.

Нина Ташевская
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