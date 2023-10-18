Экс-президент Молдавии Додон: властям надо объяснить причины сборов резервистов

Министерство обороны Молдавии начало вызывать резервистов повестками в территориальные военные центры. Об этом сообщил экс-президент Игорь Додон в Telegram, потребовав от властей успокоить общество и объяснить причины сборов.

«Народ в районах уже говорит, что готовятся к войне», — написал Додон. Он опубликовал повестку, по которой резервистов в Молдавии вызывают в территориальные военные центры и высказал надежду, что власти объяснят причины сборов.

По словам экс-президента, руководство страны может покинуть Молдавию и уехать на Запад, но у простых людей такой возможности нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Молдавию страной, зараженной «бациллой Украины». Он добавил, что СНГ заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии в содружестве.