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15:52, 18 октября 2023Бывший СССР

Экс-президент Молдавии потребовал власти объяснить причины сборов резервистов

Экс-президент Молдавии Додон: властям надо объяснить причины сборов резервистов
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство обороны Молдавии начало вызывать резервистов повестками в территориальные военные центры. Об этом сообщил экс-президент Игорь Додон в Telegram, потребовав от властей успокоить общество и объяснить причины сборов.

«Народ в районах уже говорит, что готовятся к войне», — написал Додон. Он опубликовал повестку, по которой резервистов в Молдавии вызывают в территориальные военные центры и высказал надежду, что власти объяснят причины сборов.

По словам экс-президента, руководство страны может покинуть Молдавию и уехать на Запад, но у простых людей такой возможности нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Молдавию страной, зараженной «бациллой Украины». Он добавил, что СНГ заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии в содружестве.

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    Александр Слабиев
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