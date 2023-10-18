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18:29, 18 октября 2023Экономика

ЕЦБ протестирует цифровой евро

ЕЦБ запустит тестирование цифрового евро с 1 ноября

Фото: Virginia Mayo / AP

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение перейти к подготовительному этапу проекта цифрового евро, которым станет его тестирование. Об этом сообщает регулятор.

Этап, включающий доработку свода правил, разработку платформы и инфраструктуры цифрового евро, начнется 1 ноября и продлится два года, по истечении которых может быть принято решение о переходе к следующему этапу подготовки.

Планируется, что при помощи цифрового евро на всей территории еврозоны частные лица смогут осуществлять электронные платежи без комиссии, а сам инструмент будет для них бесплатным. Граждане и предприятия будут расплачиваться через контролируемых посредников, таких как банки, которым предложенная модель компенсации обеспечит наличие стимулов для распространения цифрового евро, в то время как бизнесу будут предложены гарантии против чрезмерных сборов за обслуживание.

С 1 августа в России начал действовать закон о цифровом рубле, выпускающемся с уже существующими формами денег. Он стал третьей формой нацвалюты наряду с наличной и безналичной. Хранить цифровые рубли и совершать операции с ними предстоит на специальной платформе, оператором которой станет Банк России. Цифровой рубль представляет собой цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. Платежное средство выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами.

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    Дмитрий Воронин
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