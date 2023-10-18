Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:22, 18 октября 2023Из жизни

Выбран самый впечатляюще зажиревший к зиме медведь

Самым подготовленным к зимней спячке медведем Аляски оказалась медведица Грейзер

Фото: F. Jimenez / National Park Service / AP

В американском национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), в ходе которой пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и предоставляют две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие могут выбрать, какое из животных продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме.

В 2023 году победительницей оказалась медведица под номером 128 по кличке Грейзер (Пасунья). Она одна из самых крупных и доминантных самок заповедника. Грейзер — отличный рыболов, ей удается добывать рыбу практически на всех участках реки: как в устье, так и на водопадах. Она использует разные техники: может как гоняться за полным сил лососем, так и терпеливо собирать обессиленных и полуживых трепыхающихся рыб после нереста.

Материалы по теме:
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

Также Грейзер успешно вырастила два помета детенышей. Ради защиты медвежат она не раз дралась с куда более крупными и доминантными самцами. Летом 2023 года репутация медведицы пошла ей на пользу: хотя с ней не было самца или медвежат, ее все равно предпочитали обходить стороной и не мешали ей охотиться.

Бурые медведи Национального парка и заповедника Катмай — одни из самых крупных медведей на Земле. Каждый медведь национального парка обладает индивидуальными навыками, которые использует для выживания. Животные всеядны и питаются десятками различных видов растительной и животной пищи. Одним из любимых лакомств этих животных является лосось. С конца июня по конец октября они собираются на реке Брукс для ловли рыбы, чтобы накопить достаточно жира для зимней спячки. «Неделя толстого медведя» проводится с 2014 года.

В прошлом году на конкурсе «Неделя толстого медведя» случился скандал с подсчетом голосов. Неизвестные накрутили голоса для беременной медведицы Холли, но справедливость была восстановлена, и победителем стал медведь 747.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски. Они избивали прохожих и снимали это на видео

    Крупный пожар на строящейся Ледовой арене на Урале попал на видео

    Возлюбленную Тимати уличили в обмане по поводу возраста

    В России остановили выпуск скандальной купюры в 1000 рублей. Как православные активисты добились этого?

    Силовики подсчитали число нападений азербайджанской мафии на россиян

    Лидера азербайджанской мафии объявили в розыск за нападения в Петербурге

    В США заявили о риске эскалации между Москвой и Вашингтоном из-за Украины

    Ведущая «Дома-2» раскрыла влияние проекта на ее жизнь

    Врач назвала главные ошибки женщин после 30 лет

    Фигура бывшего «ангела» Victoria's Secret на фото папарацци удивила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости