Налоговая заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на территории России

ФНС заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на косметическом бренде в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) заподозрила латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле в заработке на косметическом бренде LAIMALUX RUS на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2022 году сообщалось, что уехавшая из России артистка выходит из состава учредителей бренда, который она основала вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 90-х. Спустя год исполнительница так и не вышла из бизнеса: по данным портала, в текущий момент 51 процентом доли в организации владеет партнер Вайкуле, а 49 процентов принадлежат фирме LAIMALUKSS, владельцем которой являются певица и ее супруг.

В свою очередь, Мамедов заявил, что планировал выкупить долю артистки и ее супруга еще год назад, однако при оформлении документов возникли бюрократические трудности, так как Вайкуле является резидентом другой страны.

Помимо этого, налоговую заинтересовала подозрительно низкая прибыль организации. За три года выручка бренда с продаж косметики превысила миллиард рублей, а чистая прибыль составила всего 29 тысяч. Сейчас ФНС проверяет возможный факт отклонения владельцев фирмы от уплаты налогов на прибыль.

Ранее Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России.