Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:13, 18 октября 2023Культура

Налоговая заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на территории России

ФНС заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на косметическом бренде в России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) заподозрила латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле в заработке на косметическом бренде LAIMALUX RUS на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2022 году сообщалось, что уехавшая из России артистка выходит из состава учредителей бренда, который она основала вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 90-х. Спустя год исполнительница так и не вышла из бизнеса: по данным портала, в текущий момент 51 процентом доли в организации владеет партнер Вайкуле, а 49 процентов принадлежат фирме LAIMALUKSS, владельцем которой являются певица и ее супруг.

В свою очередь, Мамедов заявил, что планировал выкупить долю артистки и ее супруга еще год назад, однако при оформлении документов возникли бюрократические трудности, так как Вайкуле является резидентом другой страны.

Помимо этого, налоговую заинтересовала подозрительно низкая прибыль организации. За три года выручка бренда с продаж косметики превысила миллиард рублей, а чистая прибыль составила всего 29 тысяч. Сейчас ФНС проверяет возможный факт отклонения владельцев фирмы от уплаты налогов на прибыль.

Ранее Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

    В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО

    «АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

    Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

    Предсказан курс доллара к концу октября

    Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

    Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

    Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости