Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах

Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России

Певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России. Ее цитирует издание «Аргументы и факты».

В ходе интервью журналистка уточнила, как певица относится к выступлениям перед олигархами и политиками. «Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — "там не буду выступать, а здесь — буду"», — сказала Вайкуле, отметив, что почти никогда не знала, у кого будет выступать на корпоративе.

Ранее Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию. По словам артистки, она никогда больше не поедет в Россию. «Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — заявила она.