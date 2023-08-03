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19:36, 3 августа 2023Культура

Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию

Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда больше не поедет в Россию

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Певица Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию. Ее цитирует журнал Woman.ru.

По словам артистки, она никогда больше не поедет в Россию. «Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — заявила она. Певица также отметила, что не считает Россию местом сосредоточения культуры.

Ранее Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. «Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — сказала она.

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    Варвара Кошечкина
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