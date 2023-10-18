Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:02, 18 октября 2023Среда обитания

Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море

Немецкий суд оправдал молодого человека, справившего нужду в Балтийское море

Фото: Maren Wilczek / Unsplash

Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам справлять нужду в Балтийское море по ночам. Молодой человек решил обжаловать штраф местной полиции за нарушение общественного порядка, пишет Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в июле 2022 года на пляже Травемюнде на Балтийском побережье. Молодой человек отдыхал с компанией и решил помочиться у кромки воды, спиной к берегу. За мелкое хулиганство патрульные выписали ему штраф в 60 евро. Однако, по мнению суда, общественный порядок гражданин не нарушил, так как все произошло ночью. Водам Балтики немец ущерба также не нанес. «Человек имеет не меньше прав, чем олень в лесу, заяц в поле или тюлень в Балтийском море», — постановил судья.

Ранее жители российского города Горячий Ключ пожаловались на едущих мимо города на юг туристов, которые справляют нужду у дороги. В местной администрации заявили, что на установку биотуалетов не хватает финансирования, а запах мочи смоет дождь.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

    В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО

    «АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

    Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

    Предсказан курс доллара к концу октября

    Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

    Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

    Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости