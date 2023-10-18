Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море

Немецкий суд оправдал молодого человека, справившего нужду в Балтийское море

Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам справлять нужду в Балтийское море по ночам. Молодой человек решил обжаловать штраф местной полиции за нарушение общественного порядка, пишет Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в июле 2022 года на пляже Травемюнде на Балтийском побережье. Молодой человек отдыхал с компанией и решил помочиться у кромки воды, спиной к берегу. За мелкое хулиганство патрульные выписали ему штраф в 60 евро. Однако, по мнению суда, общественный порядок гражданин не нарушил, так как все произошло ночью. Водам Балтики немец ущерба также не нанес. «Человек имеет не меньше прав, чем олень в лесу, заяц в поле или тюлень в Балтийском море», — постановил судья.

Ранее жители российского города Горячий Ключ пожаловались на едущих мимо города на юг туристов, которые справляют нужду у дороги. В местной администрации заявили, что на установку биотуалетов не хватает финансирования, а запах мочи смоет дождь.