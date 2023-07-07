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13:24, 7 июля 2023Среда обитания

Жители российского города пожаловались на справляющих нужду у трассы туристов

«Подъем»: едущие на юг туристы справляют нужду у трассы рядом с Горячим Ключом

Фото: Василий Александров / Коммерсантъ

Жители Горячего Ключа пожаловались на едущих мимо города на юг туристов, которые справляют нужду у дороги. Об этом сообщает «Подъем».

По их словам, из-за путешественников около Горячего Ключа стоит «ужасная вонь». Отмечается, что у туристов нет возможности добраться до близлежащих туалетов из-за пробок.

В администрации российского города заявили, что запах не является проблемой, поскольку «дождь пройдет и все смоет». Там рассказали, что биотуалеты у дороги ставить не собираются из-за отсутствия денег. «Мы, к сожалению, не тот муниципалитет, который располагает такими средствами. Их же не просто поставить — их же еще нужно обслуживать», — заявили там.

Власти объяснили, что пробки в Горячем Ключе образуются из-за двух пешеходных переходов, а также пожаловались на то, что в прошлом году город «просто стоял», а некоторые жители не могли попасть на работу. В следующем году на трассе «Дон» построят надземные переходы, поэтому заторов станет меньше.

Ранее сообщалось о многокилометровой пробке, которая образовалась перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края. 3 июля она достигла длины 13 километров. Позже власти сообщили, что затор полностью рассосался.

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    Мария Черкасова
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