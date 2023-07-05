Власти заявили об отсутствии очереди при въезде на Крымский мост

Глава Минтранса Крыма Лукашенко заявил об отсутствии очереди при въезде на Крымский мост

Затор при въезде на Крымский мост с обеих сторон ликвидирован как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. Об этом 5 июля сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Глава крымского Минтранса заявил, что по состоянию на 13:10 очередь отсутствует, и прикрепил в качестве подтверждения соответствующий снимок.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Люди стояли по несколько часов. Власти организовали им подвоз воды и поставили биотуалеты.

В понедельник, 3 июля, она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Чтобы решить ситуацию с пробками, президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы.