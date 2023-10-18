Глава МО Британии разошелся во мнениях с Байденом в вопросе об оккупации Газы

Глава МО Британии Шэппс не согласился с мнением Байдена об оккупации Газы

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс разошелся во мнениях с президентом США Джо Байденом в вопросе об оккупации Израилем сектора Газа. Позицию главы оборонного ведомства Соединенного Королевства изложило издание Politico.

Беседуя с журналистами, Шэппс не согласился со словами Байдена, что оккупация сектора Газа Израилем была бы ошибкой. «Суждения о том, как это сделать [провести операцию], остаются за Израилем», — подчеркнул Шэппс, отметив, что не хочет давать никаких советов, как должна выглядеть подобная операция.

Анализируя ответ Шэппса, в издании заявили о тихом расколе во мнениях между Лондоном и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил против возможной оккупации Израилем сектора Газа, назвав такой сценарий большой ошибкой.