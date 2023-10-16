Байден выступил против оккупации сектора Газа

Президент США Байден: оккупация сектора Газа будет большой ошибкой

Президент США Джо Байден выступил против возможной оккупации Израилем сектора Газа, назвав такой сценарий «большой ошибкой». Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«То, что произошло в Газе, на мой взгляд, связано с ХАМАС, но крайние элементы группировки не представляют весь палестинский народ. И я думаю, что для Израиля было бы ошибкой снова оккупировать Газу», — заявил американский лидер.

Байден также добавил, что поддерживает идею гуманитарного коридора для выхода из сектора Газа. По его словам, США делают все необходимое для его реализации.

Президент США Джо Байден заявил о необходимости полного уничтожения радикального движения ХАМАС, но не Палестинской автономии.