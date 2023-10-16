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03:17, 16 октября 2023Мир

Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил о необходимости полного уничтожения радикального движения ХАМАС, но не Палестинской автономии.

Американский лидер указал, что палестинская власть должна сохраниться, нужен путь для существования государства, который называется «решение на основе двух государств». Такого подхода Соединенные Штаты придерживаются на протяжении десятилетий, добавил он.

«Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан», — подчеркнул Байден.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин призвал всех, кто хочет стабильного мира на Ближнем Востоке, осудить и изолировать радикальное палестинское движение ХАМАС.

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    Марина Совина
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