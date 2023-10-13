В Пентагоне назвали способ добиться стабильного мира на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Остин призвал мир осудить и изолировать ХАМАС

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал всех, кто хочет стабильного мира на Ближнем Востоке, осудить и изолировать радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Он также заявил, что США готовы разместить дополнительные корабли у берегов Израиля в случае необходимости.

Ранее Остин прибыл Израиль вслед за главой Госдепа Энтони Блинкеном. Сообщается, что визит главы Пентагона был запланирован, чтобы продемонстрировать солидарность США с Израилем.