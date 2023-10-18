В Гренландии ускорилось таяние льда из-за теплого ветра

Geophysical Research Letters: таяние поверхностного льда в Гренландии ускорилось

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне и Утрехтского университета в Нидерландах показали, что в последние десятилетия в Гренландии ускорилось таяние льда, в то время как в Антарктиде наблюдается противоположная тенденция. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

В своей работе климатологи изучили роль фена, который представляет собой дующий с гор теплый и сухой ветер, а также других стоковых ветров, дующих вдоль склонов, в таянии верхней части ледников. За последние 20 лет таяние ледникового покрова Гренландии, связанное с этими ветрами, увеличилось более чем на 10 процентов, а воздействие стоковых ветров на антарктический ледяной щит уменьшилось на 32 процента.

Влияние ветров в сочетании с повышением температуры приземного воздуха приводит к увеличению таяния поверхностного льда на 34 процента. Отчасти это объясняется влиянием глобального потепления на североатлантическое колебание (САК) — крупномасштабную систему атмосферной циркуляции, которая выражается в перераспределении воздушных масс между Арктикой, где находится область низкого давления (Исландская депрессия), и субтропической Атлантикой с областью высокого давления (Азорский максимум).

САК измеряется как разница в давлении на уровне моря между обеими областями, которая принимает разные значения. При положительном индексе САК разница больше, при отрицательном — меньше. Переход североатлантического колебания в положительную фазу привел к тому, что давление в высоких широтах понизилось, что, в свою очередь, привело к появлению теплого воздуха над Гренландией и другими арктическими регионами.

В Антарктике общее таяние поверхности льда уменьшилось на 15 процентов начиная с 2000 года. Однако это сокращение связано с уменьшением площади поверхности из-за разрушения двух уязвимых шельфовых ледников, а также ростом уровня атмосферного озона в местах его предыдущего истончения. По словам ученых, хотя Гренландия была доминирующей силой в повышении уровня моря в последние десятилетия, таяние льдов Антарктиды в конечном итоге начнет преобладать.