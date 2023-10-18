Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

Певицу Тейлор Свифт назвали единственным соперником Трампа на выборах в США

Певица Граймс считает, что Тейлор Свифт могла бы стать серьезным соперником Дональду Трампу, если бы приняла участие в президентских выборах в США. Об этом она написала в социальной сети X (Twitter).

«Во многих отношениях Тейлор Свифт — это единственный кандидат в президенты, который способен объединить страну», — говорится в твите Граймс. При этом, по ее мнению, Свифт лучше баллотироваться от Республиканской партии. В этом случае она была бы непобедима.

В начале октября похожее мнение высказала бывшая помощница Дональда Трампа Алисса Фарах-Гриффин, возглавлявшая отдел Белого дома по связям с общественностью в 2020 году. Она назвала Тейлор Свифт единственным человеком, у которого есть шансы победить Трампа в президентской гонке.

Тейлор Свифт — одна из самых популярных американских певиц, обладательница 12 премий «Грэмми». В сентябре она стала первой женщиной с более чем 100 миллионами слушателей в месяц на крупнейшем стриминговом сервисе Spotify. В июле сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3, вызванное пляшущими поклонницами на ее концерте.

Граймс несколько лет встречалась с миллиардером Илоном Маском. У них трое детей: мальчики X Æ A-12 и Техно Механикус и девочка Экза Дарк Сайдириэль. Сейчас Граймс и Маск судятся из-за родительских прав.