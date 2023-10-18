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14:13, 18 октября 2023Ценности

Хореограф Мигель решил судиться с продавцом шуб из Пятигорска

Мигель

Мигель. Кадр: Schultz / YouTube

Российский хореограф и продюсер Сергей Шестеперов, более известный под псевдонимом Мигель, решил судиться с продавцом шуб из Пятигорска за свое имя. Подробности публикует Telegram-канал SHOT.

41-летний танцор захотел запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса и обратился в Роспатент, где выяснил, что данный бренд уже занят меховой фабрикой. Оказалось, что бизнесмен Мгер Гянджумян открыл собственное производство и бутик под маркой Migel еще в 2012 году.

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В конечном счете Мигель подал на ставропольского предпринимателя в суд по интеллектуальным правам, чтобы добиться права на использование товарного знака MIGEL. Гянджумян же в разговоре с администраторами SHOT заявил, что не намерен отдавать свой товарный знак знаменитости. По этой причине он будет подавать встречный иск и требовать с Мигеля компенсации.

В сентябре в России резко подорожали шубы. По итогам января-августа средняя стоимость меховых изделий в России выросла на 14 процентов в годовом выражении и составила 60,3 тысячи рублей.

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    Карина Черных
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