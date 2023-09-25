В России резко подорожали шубы

«Честный знак»: средняя стоимость меховых изделий в России выросла на 14 %

По итогам января-августа средняя стоимость меховых изделий в России выросла на 14 процентов в годовом выражении и составила 60,3 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

Для сравнения, в том же периоде 2022-го показатель составлял лишь 52,7 тысячи. При этом в начале сентября средняя стоимость шуб выросла еще в большей степени и достигла уровня 71,1 тысячи, уточнили аналитики.

Самыми востребованными у граждан меховыми изделиями остаются шубы из овчины и норки — на их долю в 2023 году пришлось 59 и 36 процентов суммарного спроса соответственно. Лидерами по числу покупок маркируемых шуб стали россияне из Ставропольского края (13,7 изделия на 10000 жителей), Кировской области и Москвы (по 7,7 изделия на 1000 жителей соответственно). В топ-5 регионов по этому показателю также вошли Тамбовская (2,6 изделия) и Тверская (2,3 изделия) области.

Удорожание шуб в России происходит не первый месяц. Так, в первой половине июля в «Честном знаке» сообщили об увеличении средних цен на меховые изделия в стране на 29 процентов в сравнении с мартовским значением. По итогам первого месяца лета стоимость шуб составила почти 60 тысяч рублей, а особой популярностью у граждан стали пользоваться изделия из овчины и енота.