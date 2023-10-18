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09:02, 18 октября 2023Наука и техника

Xiaomi представила собственную операционную систему

Xiaomi анонсировала операционную систему HyperOS, которая заменит MIUI

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi представила новую операционную систему для смартфонов. Об этом в своем блоге на Weibo сообщил глава компании Лэй Цзюнь.

Собственная операционная система получила название HyperOS. По словам предпринимателя, ОС станет основной для всех продуктов экосистемы Xiaomi. Первыми доступ к HyperOS получат смартфоны серии Xiaomi 14, которые компания должна анонсировать в конце октября.

Новая ОС заменит MIUI — системную оболочку, которую Xiaomi использовала на своих смартфонах вместе с Android с 2010 года. «Пришло время сделать прыжок. У Xiaomi не только есть смартфоны, но и огромная интеллектуальная экосистема, охватывающая более 200 категорий», — отметил Лэй Цзюнь.

Цзюнь также подчеркнул, что за разработку экосистемы MIUI отвечают 5000 специалистов компании. По словам руководителя компании, число пользователей ОС изначально насчитывало «100 мечтателей», а затем выросло до миллиарда человек. Неизвестно, заменит ли HyperOS MIUI на уже проданных смартфонах бренда.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Xiaomi намерена договориться с местными автоконцернами, чтобы те занялись производством электромобилей под их брендом. По словам инсайдеров, Xiaomi начала переговоры с Brilliance и Chery.

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    Андрей Ставицкий
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