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06:30, 18 октября 2023Мир

В ЕС призвали передавать Украине еще один тип вооружения

В ЕП призвали передавать Украине захваченные миссиями ЕС вооружения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюзу (ЕС) необходимо передавать Украине конфискованные европейскими миссиями вооружения, заявил член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Барт Гротхейс в своем обращении к Совету Европы (СЕ). «Лента.ру »ознакомилась с соответствующим текстом парламентского запроса Гротхейса.

«Операция EUNAVFOR MED IRINI недавно произвела два крупных изъятия незаконных грузов, направлявшихся в Ливию. В них находилось около 150 бронемашин. Неизвестно, как будут избавляться от конфискованных автомобилей и куда их отправят», — напомнил он.

Тем временем США перебрасывают захваченное у Ирана оружие на Украину. ЕС должен сделать то же самое с военной техникой, которую он конфискует

Барт Гротхейсчлен Европарламента от Нидерландов

В связи с этим он спрашивает у СЕ о судьбе техники, захваченной в ходе операции EUNAVFOR MED IRINI, в также интересуется, были ли в обсуждения о том, планируется ли передавать Киеву конфискованные европейскими миссиями вооружения.

Ранее на Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Киев принял законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц, тем самым выполнив требования для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Железняк сообщил, что парламент 276 голосами принял закон о финансовом мониторинге топ-политиков и топ-чиновников. По его словам, редакция принятого акта соответствует международным нормам по борьбе с отмыванием денег.

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    Кирилл Садовский
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