На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

Депутат Рады Железняк: Киев выполнил последнее требование для вступления в ЕС

Украина приняла законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц, тем самым выполнив требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что парламент 276 голосами принял закон о финансовом мониторинге топ-политиков и топ-чиновников. Редакция принятого акта соответствует международным нормам по борьбе с отмыванием денег.

Народный депутат заявил, что это «последний шаг» к началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности дружбы Украины с Польшей. По его мнению, эти страны «не выживут в этом жестоком мире друг без друга».