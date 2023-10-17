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13:25, 17 октября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

Кулеба: стратегически Польша и Украина не могут друг без друга
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина и Польша продолжат поддерживать тесные отношения, поскольку нужны друг другу стратегически. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».

«Главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга», — сказал министр.

Кулеба напомнил, что Варшаве предстоит сформировать коалицию в правительстве, но не стал комментировать этот вопрос. По его словам, страны будут сотрудничать при любой конфигурации власти.

Ранее правящая консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) выиграла на польских парламентских выборах в Польше с результатом 35,38 процента. При этом оппозиция получила достаточно голосов для формирования коалиции.

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