В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

Кулеба: стратегически Польша и Украина не могут друг без друга

Украина и Польша продолжат поддерживать тесные отношения, поскольку нужны друг другу стратегически. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».

«Главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга», — сказал министр.

Кулеба напомнил, что Варшаве предстоит сформировать коалицию в правительстве, но не стал комментировать этот вопрос. По его словам, страны будут сотрудничать при любой конфигурации власти.

Ранее правящая консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) выиграла на польских парламентских выборах в Польше с результатом 35,38 процента. При этом оппозиция получила достаточно голосов для формирования коалиции.