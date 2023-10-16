Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 16 октября 2023Мир

Стало известно о победе польской оппозиции на выборах

TVP: оппозиция в Польше побеждает на парламентских выборах

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

На выборах в Польше оппозиция получила достаточно голосов для формирования коалиции. О победе польской оппозиции после подсчета 75 процентов голосов сообщает TVP.

После подсчета 75,16 процента голосов, «Право и справедливость» (ПиС) набрала на выборах в сейм 37,03 процента. У оппозиционной партии «Гражданская коалиция», возглавляемой бывшим премьер-министром Дональдом Туском — 29,10 процента.

Партии «Третий путь» и «Левые» набрали 14,48 и 8,31 процента. Таким образом, оппозиционные партии набрали более 50 процентов голосов, что позволяет им сформировать коалицию.

Ранее действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. По его словам, поручать формирование кабмина победившей партии является политической традицией в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Священник предупредил о религиозном раздоре из-за новой купюры

    Арабскую стюардессу уволили за поддержку ХАМАС в соцсетях

    Россиянин жестоко избил соседа-геймера за крики во время игры

    Шведский хоккеист осудил санкции против выступающих в России игроков

    На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

    В Петербурге часть флигеля дома упала на двух рабочих

    Женщину с ножевым ранением шеи обнаружили в российском городе

    Рекордное число электронных сделок с жильем зафиксировали в Москве

    США попросили Индию поделиться космическими технологиями

    Врач перечислила россиянам говорящие о проблемах с психикой детали одежды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости