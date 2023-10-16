Стало известно о победе польской оппозиции на выборах

TVP: оппозиция в Польше побеждает на парламентских выборах

На выборах в Польше оппозиция получила достаточно голосов для формирования коалиции. О победе польской оппозиции после подсчета 75 процентов голосов сообщает TVP.

После подсчета 75,16 процента голосов, «Право и справедливость» (ПиС) набрала на выборах в сейм 37,03 процента. У оппозиционной партии «Гражданская коалиция», возглавляемой бывшим премьер-министром Дональдом Туском — 29,10 процента.

Партии «Третий путь» и «Левые» набрали 14,48 и 8,31 процента. Таким образом, оппозиционные партии набрали более 50 процентов голосов, что позволяет им сформировать коалицию.

Ранее действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. По его словам, поручать формирование кабмина победившей партии является политической традицией в Польше.