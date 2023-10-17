Правящая партия Качиньского выиграла на выборах в Польше

Партия экс-премьера Польши Качиньского выиграла выборы с 35,38 процента голосов

Ныне правящая консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского выиграла на польских парламентских выборах с результатом 35,38 процента. Об этом сообщает государственная избирательная комиссия.

Несмотря на победу, партия не смогла набрать такое количество голосов, которое позволило бы ей самостоятельно сформировать правительство, без участия в коалиции с другими партиями. Их ближайшая соперница, оппозиционная «Гражданская коалиция», набрала 30,7 процента голосов.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, по результатам выборов в Польше оппозиция получила достаточное количество голосов для формирования коалиции. В их число входят партии: центристская «Третий путь» — 14,4 процента голосов, «Левые» — 8,61 процента и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» — 7,16 процента избирателей.