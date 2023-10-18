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21:54, 18 октября 2023Мир

В Румынии заявили об отказе Киева признавать молдавский язык

Премьер Румынии Чолаку: Киев отныне не будет признавать молдавский язык

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев решил не признавать молдавский язык, заявил премьер Румынии Марчел Чолаку во время визита на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что во время совместного заседания правительств Украины и Румынии участники приняли решение не признавать молдавский язык. Вместо этого официальным будет считаться только румынский. «На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный язык», — указал он.

Ранее сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которую ранее внесли в базу украинского «Миротворца», призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева. Она назвала Украину государством с террористическими тенденциями. Политик заявила, что Румыния поддерживает преступное государство.

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    Марина Совина
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