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20:11, 18 октября 2023Россия

В России разработали антиалкогольную концепцию

Минздрав России разработал и внес в кабмин антиалкогольную концепцию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минздрав России разработал антиалкогольную концепцию и внес ее в кабмин. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Евгения Котова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство», — сказала она во время заседания межфракционной рабочей группы по защите здоровья россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз в Госдуме.

Она отметила, что Минздрав выступает против послаблений ограничительных мер, которые действуют на данный момент.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года необходимо запретить для того, чтобы сохранить здоровье молодых поколений.

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    Никита Абрамов
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