Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 18 октября 2023Россия

Крупный пожар на строящейся Ледовой арене на Урале попал на видео

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на строящейся Ледовой арене
СюжетПожар в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на строящейся Ледовой арене. Происшествие в уральском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как в воздух с территории спорткомплекса поднимаются серые клубы дыма. К месту возгорания направляются городские экстренные службы.

Как утверждает Shot, сведений о пострадавших не поступало.

По данным Telegram-канала Ural Mash, стройка загорелась второй раз за последние два месяца.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в банном комплексе в деревне Красново Тверской области.

В тушении возгорания тогда задействовали около 90 человек и 17 единиц спецтехники. Вертолетом Ка-32 МЧС России было сброшено 20 тонн воды.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В России остановили выпуск скандальной купюры в 1000 рублей. Как православные активисты добились этого?

    Байден прибыл в Израиль

    В РФС рассказали о работе с УЕФА над допуском юниорских сборных на турниры

    В Совфеде отреагировали на приостановку выпуска банкноты в 1000 рублей

    В России назвали антигуманным преступлением удар по больнице в секторе Газа

    Боррель призвал ЕС осудить атаки на мирное население Газы

    Российские банки готовятся к новому повышению ключевой ставки

    В Совфеде предрекли Байдену самый сложный визит за все президентство

    На горячем юпитере обнаружили кварцевые облака

    Российских оленеводов научили выращивать редис в условиях вечной мерзлоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости