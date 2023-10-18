Крупный пожар на строящейся Ледовой арене на Урале попал на видео
В Екатеринбурге произошел крупный пожар на строящейся Ледовой аренеСюжетПожар в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел крупный пожар на строящейся Ледовой арене. Происшествие в уральском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На представленном ролике видно, как в воздух с территории спорткомплекса поднимаются серые клубы дыма. К месту возгорания направляются городские экстренные службы.
Как утверждает Shot, сведений о пострадавших не поступало.
По данным Telegram-канала Ural Mash, стройка загорелась второй раз за последние два месяца.
Ранее сообщалось о мощном пожаре в банном комплексе в деревне Красново Тверской области.
В тушении возгорания тогда задействовали около 90 человек и 17 единиц спецтехники. Вертолетом Ка-32 МЧС России было сброшено 20 тонн воды.