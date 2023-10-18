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15:25, 18 октября 2023Россия

Российские военные отразили 13 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: российские военные отразили 13 атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Атаки противника были отражены в районе поселка Першотравневое и сел Синьковка, Ивановка и Орлянское в Харьковской области, а также в районе Сергеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе села Надия в ЛНР и села Берестовое в Харьковской области. Противник потерял до 80 бойцов, три танка, бронетранспортер М113 американского производства, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Также Минобороны отчиталось об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Лозовое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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