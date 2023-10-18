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15:25, 18 октября 2023Россия

Российские войска уничтожили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада ВСУ на аэродроме Лозовое

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, находившиеся в Донецкой народной республике и Запорожской области.

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