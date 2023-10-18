Российские войска уничтожили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада ВСУ на аэродроме Лозовое

Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, находившиеся в Донецкой народной республике и Запорожской области.

Ранее стало известно, что за ночь на 18 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.